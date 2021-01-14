Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? - Survivor Ayşe Yüksel nereli, ne iş yapıyor? Biyografisi

Yeni kadrosu ve takımlarıyla yeniden başlayan sevilen yarışma Survivor'da heyecan devam ediyor. Yarışmanın bu sezon yarışmacıları da merak konusu oldu. Peki bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Survivor Cemal Hünal kimdir? İşte BCemal Hünal biyografisi...

Survivor Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında? - Survivor Ayşe Yüksel nereli, ne iş yapıyor? Biyografisi

Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel araştırılıyor. Takımın en küçüğü olan Ayşe çocukluğundan beri sporla içli dışlı. Peki, Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Ayşe Yüksel kimdir? Survivor Ayşe Yüksel kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler kadrosunda yer alacağı açıklanan Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında? Survivor Yiğit Poyraz nereli, ne iş yapıyor? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Yiğit Poyraz kimdir?
Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında, nereli? - 2021 Survivor Meryem Kasap biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Meryem Kasap kimdir?
Survivor Cemal Hünal kimdir? - Survivor Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Biyografisi...
BİYOGRAFİSurvivor Cemal Hünal kimdir?
Survivor Melis Sezer kimdir, ne iş yapıyor? - Survivor Melis kaç yaşında, nereli? Biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Melis Sezer kimdir, ne iş yapıyor?
Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında? - Batuhan Karacakaya nereli? Biyografisi...
BİYOGRAFİBatuhan Karacakaya kimdir?
Zübeyde Hanım ölümünün 98. yılında unutulmadı! Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kimdir, ne zaman vefat etti?
BİYOGRAFİAtatürk'ün annesi Zübeyde Hanım kimdir?
Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında?
BİYOGRAFİEngin Öztürk kimdir?
Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekinkaç yaşında?
BİYOGRAFİEmir Tarık Tekin kimdir?
Ekrem Memnun kimdir? Ekrem Memnun kaç yaşında?
BİYOGRAFİEkrem Memnun kimdir?
Survivor Aleyna kimdir? Survivor 2021 Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?