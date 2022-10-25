Her sene MasterChef'in finalinden sonra ekranlara gelen Survivor yarışmasının önümüzdeki sezonu hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. İşte Survivor 2023 sezonu kadrosunda yer almak isteyen kişilerin bilmesi gereken önemli noktalar...
SURVIVOR 2023 BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Başvurular TV8'in internet adresinden yapılacak. Başvuru ekranında, koronavirüs nedeniyle yalnızca video başvuruların kabul edileceği bilgisi verildi.
SURVIVOR 2023 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;
- Hakan Hatipoğlu
- Hikmet Tuğsuz
- Stevan Salam
- Semih Öztürk
- Damla Can
- Furkan Kızılay
- Merve Aydın
- Faster Abdü
- Merve Yalçın
- Yaren Alaca
- Cellat
SURVIVOR BAŞVURUSU İÇİN İSTENENLER NEDİR?
Survivor yarışmasına başvurmak için size sorulan sorular şu şekildedir;
İsim soyisim,
Cinsiyet,
E-posta adresi,
Boy ve kilo
İş, ev ve cep telefon numarası
Yaşanan şehir ve semt
Doğum tarihi ve yeri
Memleket
Meslek ve eğitim durumu
Medeni durum ve çocuk bilgisi
Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,
Sigara kullanıyor musunuz,
Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi
Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,
Yüzme biliyor musunuz,
Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,
Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,
Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,
Ödülü ne için harcayacaksınız,
Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,
Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,
Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,
Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,
Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,
Başvuru videosu.
SURVİVOR 2022 ÖZET
Survivor All Star 2022'nin gönüllüler takımında yer alan isimler şu şekildeydi:
Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Seda Ocak
Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımında yer alan isimler şu şekildeydi:
Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz.
Sezonun şampiyonu ise Nisa Bölükbaşı olmuştu.
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