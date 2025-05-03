Survivor bu akşam var mı? 3 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?
TV8'in 3 Mayıs Cumartesi günü yayın akışı ile Survivor gündeme geldi. Yayın akışında yer almayan Survivor yarışmasının neden olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 3 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ile merak edilenler...
Survivor 2025 All Star tüm hızıyla devam ediyor. 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü Survivor'ın yayın akışında bulunmaması merak konusu oldu. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmanın bu akşam saat kaçta başlayacağı ve herhangi bir erteleme olup olmadığı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Survivor'un TV8 yayın akışında yer almaması "Survivor bu akşam var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TV8 yayın akışında 3 Mayıs Cumartesi günü O Ses Türkiye programı yer alıyor. Survivor'ın yeni bölümü ise 4 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelecek.