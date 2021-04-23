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Survivor Çağrı neden elendi? Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi edildi?

Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? Sorusu merak ediliyor. 22 Nisan Perşembe günü yayınlanan Survivor'da acil durum konseyinde Acun Ilıcalı Çağrı Atakan'ın diskalifiye olacağını açıklaması sonrası üzücü anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan Survivor Çağrı annesi hakkında konuşması herkese duygusal anlar yaşattı. Peki, Survivor Çağrı neden elendi? İşte detaylar...

Survivor Çağrı neden elendi? Survivor Çağrı Atakan diskalifiye mi edildi?

Survivor 2021’de dün akşam istenmeyen bir veda yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor’da sakatlıklar nedeniyle birçok yarışmacının ayrılmak zorunda kaldığını söylerken ünlüler takımından Çağrı'nın sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN NEDEN ELENDİ?

Survivor 2021’de bu sezon Ünlüler takımından 3, Gönüllüler takımından bir yarışmacı sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Bu sezon Cemal Hünal, Meryem Kasap, Barış Özbek ve Emin Günenç sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmuştu. Bu akşam ise acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, sakatlık nedeniyle istenmeyen vedalara örnek verdi. Yarışmacının sağlığının önemine vurgu yapan Acun Ilıcalı, Doktor Metin Kuş ile yapılan toplantılar sonrasında bugün itibariyle Survivor’a devam edemeyecek ismi açıkladı. Doktor Metin Kuş “Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur, oynama şansı yok, elimdeki raporla buna müsaade edemem” sözleri sonrasında bu ismin Çağrı Atakan olduğu söylendi. Survivor Çağrı Atakan dizindeki rahatsızlık nedeniyle diskalifiye oldu.

Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası şoke olan Çağrı, ilk tepkisini "Kesin mi?" diyerek verdi. Çağrı gözyaşlarına boğulurken Acun Ilıcalı, "Senin durumunu çok bekledik, emin olana kadar 2 kere 3 kere konuştuk. Ancak senin durumu doktorumuz sonrası için sana hasar verebilir, bunun sorumluluğunu alıyorsan oynat dedi. Dizinde bir değil 3 tane çok ciddi problem var." sözlerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan Çağrı "Dizimin kötü olduğunu hissediyordum ama bunu beklemiyordum. Anneme söylemeyin üzülmesin" diyerek sözlerine başladı. Çağrı, "Burada çok iyi insanlar tanıdım. Karşı takımda çok iyi insanlar. Çok iyi anlaştıklarım var. Size çok teşekkür ederim" dedi. Babasını genç yaşta kaybeden Çağrı Atakan, annesinin kanser hastası olduğunu anlatmıştı.

Çağrı'nın sağlık sorunları nedeniyle eleneceği kararının ardından diğer yarışmacılar da gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVIVOR ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul’da başladı. 2007 yılında ilk kez “Arka Sıradakiler” dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi.

Çağrı Atakan 2017 yılında “Çukur” dizisinde “Remzi” karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında “Şahin Tepesi” dizisinde “Yılmaz” karakterine hayat verdi.

Çağrı Atan günümüzde yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

Çağrı Atakan oynadığı dizilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

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