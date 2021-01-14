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Survivor Cemal Hünal kimdir? - Survivor Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Biyografisi...

Ekranların fenomen haline gelen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yarışmanın bu sezon yarışmacıları da merak konusu oldu. Peki bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri olan Survivor Cemal Hünal kimdir? İşte BCemal Hünal biyografisi...

Survivor Cemal Hünal kimdir? - Survivor Cemal Hünal kaç yaşında, nereli? Biyografisi...

Survivor 2021 Cemal Hünal izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor 2021'de heyecan tüm hızıyla bu akşam devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 kişinin büyük bir mücadele vereceği yarışmada ünlü oyuncu Cemal Hünal da Ünlüler takımında yarışıyor. Peki, Survivor Cemal Hünal kimdir? İşte Survivor 2021 Cemal Hünal yaşı ve hayatı...

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde oynadı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.

CEMAL HÜNAL EVLİ Mİ?

44 yaşındaki oyuncu 2011 yılında Lale Cangal ile evlendi. Cemal Hünal'ın Doğan Atilla Hünal adında bir çocuğu var.

CEMAL HÜNAL FİLMLERİ

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim

CEMAL HÜNAL DİZİLERİ

Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

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