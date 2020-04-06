Survivor'da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından iki kişi Survivor eleme adayı oldu. Peki Survivor'da dün akşam kim kazandı? 5 Nisan Survivor eleme adayları kimler?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık, oyununda kıyasıya rekabet vardı. Bı akşama avantajlı girmek isteyen iki takım da büyük bir mücadeleye girdi. Dün akşamki dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

Bu akşamki dokunulmazlık oyununda ise ünlüler önemli bir performans gösterdi ve oyunu 10 - 6 Ünlüler takımı kazandı. Eşitlik sağlandığı için 3 olanın kazanacağı yeni bir oyun oynandı. Yine 2 - 2 beraberlik gelince bu haftanın eleme adaylarının belirleneceği takımı bayrak yarışı belirledi. Ve yapılan bayrak yarışının ardından dokunulmazlık Gönüllüler takımının oldu.

SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önbümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak.

ARABA ÖDÜLLÜ OYUN

Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Berkan, kadın yarışmacısı ise Aşkım oldu. Gönüllüler takımının en iyi erkek yarışmacısı Barış, kadın yarışmacısı Evrim oldu. Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Perviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Perviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu. Perviz ve Ezgi'nin yanın 2 aday daha belirlenecek. Ve bu hafta 4 eleme adayı potaya çıkacak.

SURVİVOR PERVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.

SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.