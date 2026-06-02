Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Sezonun son takım oyununu kimin kazandığı ve haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, yarışmacılar ada konseyinde yüz yüze gelecek. Bireysel oyunların başlayacağı programda adım adım finale gidiliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 2 Haziran Salı Survivor üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:47 Güncelleme:
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Survivor'da takım oyunları sona eriyor. Adım adım finale doğru gidilirken bireysellik ön plana çıkıyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken Deniz eleme potasında giden ikinci yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise sezonun son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Haziran Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın üçüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.