Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Dokunulmazlık oyununu, kaybeden takım, ada konseyinde takım oylaması sonucu eleme potasına gidecek ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 20 Ocak 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 20:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Kaan Kazgan Survivor hayallerine veda eden son isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ 19 OCAK?

        Survivor'da elenen isim Kaan Kazgan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ikinci Trump dönemi başladı!
        ABD'de ikinci Trump dönemi başladı!
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Ümit Özdağ gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Beşiktaş transferde gaza bastı!
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        Kuzey Koreli asker: Dünyaya dair pek bilgim yok
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşini dolandıranlar tutuklandı
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?