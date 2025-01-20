Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Kaan Kazgan Survivor hayallerine veda eden son isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star son bölümünde yaşanan gelişmeler...