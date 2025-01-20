Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkura çıkıyor. Dokunulmazlık oyununu, kaybeden takım, ada konseyinde takım oylaması sonucu eleme potasına gidecek ilk eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 20 Ocak 2025 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Kaan Kazgan Survivor hayallerine veda eden son isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 20 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?" İşte Survivor All Star son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.