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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs Salı Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim?

        Survivor'da finale adım adım... Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim ikinci eleme adayı olarak düelloya çıkacak. Aycan ve Adem arasındaki konuşmalar dikkat çekerken dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 25 Mayıs Pazar dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:32
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        Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Aycan ve Adem arasında aday olarak Aycan'ın gösterilmesi sonrasında gerilim artarken, ikinci eleme adayı sorgulanıyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 25 Mayıs Pazar 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...

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        SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (25 MAYIS)

        İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (24 MAYIS)

        Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Aycan oldu.

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finaline Dilşah-Ayşe mücadelesi damga vurdu. Zorlu mücadeleyi 5-0 skorla Ayşe kazandı. Bu sonuca göre, Dilşah Survivor'da adaya veda ederek elenen yarışmacı oldu.

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