TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin 78. bölümününde 1. dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı mı yoksa gönüllüler takımı mı kazanacak? Sorusu merak ediliyor. Konseyde ünlüler takımından mı yoksa gönüllüler takımından mı isim yazılacak? İşte tüm bunların cevabı bu akşam saat 20.00'de TV8'de...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 78. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 16 Mayıs Cumartesi günü ekrana gelecek Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Survivor 2020 yeni bölümde takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynanacak. Beş kişi kalan Ünlüler takımı, daha fazla kayıp vermemek için, Gönüllüler takımı ise rakip takımda baskı oluşturmak için dokunulmazlığı kazanmak istiyor. Bu yüzden tansiyonun ara ara yükseldiği, gergin bir ortamda yarışmacıları, beceri isteyen bir dokunulmazlık oyununda parkurda ter dökecek. Günün sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kim kazanacak? İlk eleme adayı kim olacak?

Heyecanın dorukta olacağı Survivor yeni bölümü saat 20.00 itibariyle TV8 ekranlarında…

SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?

Acun Ilıcalı, Survivor Nisa ile ilgili olarak, "Nisa sevenler şunları unutmasın Nisa'yı yarışmaya alan biziz. Nisa zaten bırakmak istediğinde de destek oldum, bunu da düşünmek lazım. Mert benim canım ciğerim Instagram'da ilk seni takip edeceğim demişim, samimiyetimi göstermişim yine aç kaldığı için bir şeyler söylendi."

"NİSA YARIŞMA GÜNÜ YARIŞMAK İSTEMİYORUM DİYOR, BİZ NE YAPALIM"

"Nisa'ya dönecek olursak tamamen psikolojik, tanıtımda yanlış bir görüntü konmuş 40 tane şey çıkartıyorsunuz. Montajı yapan arkadaş yanlış yapmış. Nisa sevenlere söylüyorum, yarışma günü yarışmak istemiyor biz ne yapalım. Nisa'yı çok iyi anlıyorum çok da severim. Kendi yeğenim katılsa ve yarışmaya çıkmasa ne diyeceğim, oyun oynamıyor sonra ödüle gidiyor yine destekliyorsunuz. Allah korusun kız sizin yazdıklarınızı okusa düzelme ihtimali yok. Her yaptığına sempatik bakan birileri olduğunu gördüğü zaman olmaz, doğruyu söyleyen insanlarla birlikte olmanız lazım. Dokunulmazlık oyununa çıktı ama yarın çıkar mı bilmem. Psikolojik dediğimiz şu... oyunu oynamak istemedi."

"NİSA BIRAKSA BIRAKACAKTI"

"Nisa bıraksa bırakacak zaten, bırakmadı. Nisa'yı en son oyuna çıkmayınca kliniğe götürdük ve orada Nisa ayrılıyormuş gibi muamele yapıldı. Bu satten sonra iş Nisa'ya kalıyor. Onunla güzel bir konuşma yaptık ve kararı artık kendisi verecek."