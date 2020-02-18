Survivor dün akşam kim kazandı

Survivor 2020 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor'da Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki rekabet iyice kızışıyor. İlk gün dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler, 2. günde ödül oyununu kaybederek evlerine moral bozukluğu ile gittiler. Survivor Gönüllüler takımında ise durum tam tersi idi. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler, Survivor 2020'de ilk eleme adayını çıkarmak zorunda kaldılar. 2. günde ise ödül oyunlarını kazanarak büyük bir mutluluk yaşadılar ve moral depoladılar. Survivor'ın 18 Şubat 2020 Salı günü ekrana gelecek bölümünde ise yarışmanın ilk elemesi yapılacak. Ve Survivor'da bir kişi adaya veda edecek. Peki 17 Şubat Survivor eleme adayları kimler?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk olarak ödül oyunu için yarışıldı. Kazanan takımın erzak sahibi olacağı yarışta Gönüllüler iyi bir performans sergiyerek kazandı.

SURVİVOR YEMEK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 ikinci bölümü nefes kesen bir ödül oyunu mücadelesine sahne oldu. 17 Şubat 2020 Survivor bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, ikinci bir ödül oyunu için yine karşı karşıya geldiler. Bu sefer takım oyunu oynayan takımlar, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Geriden gelerek ödül oyununu kazanan Survivor gönüllüler takımı, kazandıkları ödülün tadını çıkardılar.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER? 17 ŞUBAT

Survivor'da yarın bir kişi adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler arasından bir yarışmacı elenecek. İlk eleme adayı ise Fatma, yarın yarışların ardından iki kişi daha belirlenecek.

SURVİVOR 3. BÖLÜM FRAGMANI