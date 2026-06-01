Survivor eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs Pazar Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Zorlu, eğlenceli parkurlarıyla tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da, Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın eleme adayını belirlediği gecede, ilk gitme adayı ada konseyinin ardından belli oldu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 31 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte 31 Mayıs Pazar Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde sembol oyununu kazanan Nobre son 6'ya kalan ilk yarışmacı olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 31 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Murat oldu.
SURVİVOR'DA SON 6'YA KİM KALDI?
Survivor 2026'nın yeni bölümünde son 6 biletini alan ilk yarışmacı belli oldu. Survivor'da sembol oyunu finalinde Nefise ve Nobre karşı karşıya geldi. Kıran kırana anlara sahne olan sembol oyununu puan üstünlüğü ile Nobre kazandı. Bu sonuçla Nobre son 6'ya adını yazdıran ilk yarışmacı oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da adaya veda eden isim Can oldu.