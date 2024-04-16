Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Nisan 2024 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor eleme adayı, dokunulmazlık oyunu sonrası belli oldu. Birleşmeye ve bireysel oyunlara adım adım yaklaşılırken potalar da güçleşti. Yarışmanın takipçileri için "Survivor 3. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 15 Nisan 2024 Survivor son bölümde yaşananlar ve dün akşam Suvivor eleme adayı olan isim...
Survivor 2024 All Star yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada dün akşam mavi takım ve kırmızı takım üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için sahaya çıktı. Kıran kırana geçen mücadelelerde tansiyon yükseldi. Dokunulmazlığa eski Milli futbolcu Sercan Yıldırım ile Ogeday Girişken arasındaki tartışma damga vurdu. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dün akşam dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, konuya dair detaylar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu 15 Nisan Pazartesi akşamı oynandı. Yarışmada dokunulmazlığın galibi 12-6'lık bir skorla mavi takım oldu.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesiyle Survivor'da üçüncü eleme adayı Yunus Emre oldu.
BU HAFTANIN SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Hafta başından bu yana devam eden rekabetin sonucunda ilk eleme adayı kırmızı takımdan Özgür oldu.
İkinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ise eleme adayı olarak Yaman'ı yazdı.
Üçüncü eleme adayı ise kırmızı takımdan Yunus Emre oldu. Eleme potası bu akşam oynanacak dördüncü adayın belli olmasının ardından netleşecek.
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da 12 Nisan akşamı elenen isim yapılan duelloların ardından belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta erkek elemesinde Mavi Takım'dan Hakan Hatipoğlu yarışmaya veda etti.