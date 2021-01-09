Survivor 2021 bu akşam yayın hayatına başladı. Ekranların fenomen yarışması yarışmacıları merak ediliyor. Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Emin Günenç kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Emin Günenç kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.