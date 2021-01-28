Survivor Emin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Gönüllüler takımın genç yarışmacısı Emin Günenç ile ilgili merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç kimdir araştırılıyor. Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır. Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.