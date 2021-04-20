Survivor İlayda Şeker, yarışmanın son bölümlerinde artık çok zorlandığını açıklamış ve gözyaşlarına engel olamamıştı. İlayda Şeker eleme potasında yer alıyor. Öte yandan İlayda Şeker "Survivor benim için artık bitmiştir" demişti. İlayda Şeker'in elenip elenmeyeceği merak ediliyor.

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

İlayda Şeker, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

“Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya’da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul’a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum.”