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Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir?

Ünlü milli güreşçi İsmail Balaban, Survivor 2021'de yarışıyor. Yarışmada daha önce nişanlısından söz eden İsmail Balaban, yarışmadan sonra evleneceğini açıklamıştı. Yarışma boyunca ilk kez ailesi ile telefonda konuşma fırsatı elde eden İsmail Balaban nişanlısı ile ilgili kötü haberi son bölümde alıyor. Peki Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İşte merak edilen detaylar...

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? Survivor'ın son bölümünü izleyenler her ne kadar bu sorunun yanıtını merak etse de İsmail Balaban'ın nişanlısı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde Beden Eğitimi Bölümü’nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

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