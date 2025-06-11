Survivor'da kim kazandı? 11 Haziran Survivor'da kim elendi?
Survivor'da final için geri sayım başladı. Yarışmanın Dominik etabı sona ererken, yarışmacılar büyük final için İstanbul'a geliyor. 3 gün sürecek final etabı, İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Survivor'un yeni bölümünde ise çeyrek final heyecanı yaşanacak. Canlı yayında gerçekleşecek çeyrek finalde, 4 finalistten biri Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 11 Haziran Survivor'da kim elendi?" İşte 11 Haziran Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren; Ayşe, Batuhan, Adem ve Volkan çeyrek finalde, yarı finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenecek çeyrek final organizasyonuna canlı yayında seyircilerde eşlik edecek. Bir yarışmacı günün sonunda elenerek Survivor'a veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 11 Haziran Survivor kim kazandı, kim gitti, kimler finalist oldu?" İşte detaylar...
SURVİVOR’DA ÇEYREK FİNAL HEYECANI
Survivor'da adım adım finale gidilirken, yarışmanın Dominik etabı sona erdi. 3 gün sürecek final müsabakaları, İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde canlı yayında seyirici katılımı ile gerçekleşecek.
Survivor'un yeni bölümünde ise çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek final karşılaşmasının ardından bir yarışmacı Survivor'a veda etti.
SURVİVOR'DA KİMLER FİNALİST OLDU?
BATUHAN
ADEM
AYŞE
VOLKAN
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek final ilk ilk etabında Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. İkili arasında oynanan oyunu Batuhan kazanarak ilk yarı finalist oldu.
İkinci turda ise Adem ve Ayşe mücadelesi yaşandı. Adem, Ayşe karşısında 5-1'lik skorla kazanarak ikinci yarı final biletini kazanan yarışmacı oldu.
Son turda ise Ayşe ve Volkan karşı karşıya geldi. Volkan, Ayşe karşısında 4-1 skordan geri gelerek 5-4 kazanmayı başardı.
Bu sonuca göre Volkan ilk turun galibi oldu.
SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI
Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.
11 Haziran bilet fiyatı 450 TL
12 Haziran bilet fiyatı 550 TL
13 Haziran bilet fiyatı 650 TL
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 10 HAZİRAN?
Survivor'da çeyrek final öncesinde, Sevgi Survivor'a veda eden son isim oldu.