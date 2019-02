Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede geriye düşen Türk takımı hırsı ile önce oyuna ortak oldu ardındna oyunun kazanan tarafı oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan ada konseyinde elenen isim belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'da eleme adayı olan Kaan, Atakan ve Bora arasında yapılan SMS oylamasının sonucuna göre Survivor'a veda eden isim Kaan oldu.

Survivor 2019 27 şubat eleme adayları son olarak neler dediler?

Atakan eleme gercesi, “Nasibimizde varsa kalırız yoksa gideriz. Kalmak istiyorum. Burası benim için dünyanın en güzel okulu.” Şeklinde yorumlarda bulundu. Kaan ise, “Ben de çok büyük hayallerle geldim. Buraya geldikten sonra her şeye şükür etmeye başladım. Kesinlikle her insanın böyle bir tecrübeyi edinmesi gerekiyor. Arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Dha burada yapabileceğim çok şey var kendi potansiyelimi biliyorum. Atışlarda da elim ısınmaya başladı. Kendimi gösteremeden gidersem buna çok üzülürum. Bora, “Gidecek olursam hedeflerime ulaşmadan gitmiş olurum. Durumumla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Geldiğimden beri 4-5 oyun kaybettim. Sayı alan arkadaşlarıma taktikler konusunda el becerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir potaya girmek beni çok şaşırttı. Takımına sayı getiren bir oyuncusu Okay saf dışı bırakmış olacak. Savaşmaya geldim. Kalırsam eğer sıurvivor benim için yeniden başlayacak.” Dedi.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Survivor 2019’da eleme adayı olan Kaan Güvenilir’in kim olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor Kaan Güvenilir kimdir, kaç yaşındadır ve Survivor Kaan aslen nerelidir? Kaan’ın hayranları Survivor’da elemeye kalmasına üzüldüler. Survivor Kaan Güvenilir 1990 doğumludur ve Kaan Güvenilir TV8’de yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde başrol oynayan Kaan Güvenilir’in 9 kardeşi var ve Kaan Güvenilir birçok yeteneğiyle adından sıkça söz ettirmektedir. Kaan Güvenilir İstanbul'da yaşamaktadır. Kaan Güvenilir 1,80 boyunda ve 84 kilodur.

Acun Ilıcalı'dan yarışmacılara cheesecake sürprizi

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı yarışmacılara cheesecake sürprizi yaptı. Survivor'ın zorlu şartlarında mücadele eden yarışmacılar sürprizi duyunca büyük sevinç yaşadılar.

Acun Ilıcalı Sakis'i Yunan yarışmacılara şikayet etti

Survivor Türkiye Yunanistan on altıncı bölümde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, Sakis'i Yunan yarışmacılara şikayet etti. Sakis'in yer almadığı ada konseyinde Acun Ilıcalı, Sakis'in çok konuştuğundan dert yandı...