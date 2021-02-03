Survivor 2021'in son bölümünde Gönüllüler takımından bir kişi elendi. Ayrıca Gönüllüler SMS sıralaması da belli oldu. Ada Konseyinde heyecanlı anlar yaşandı. Gönüllüler takımı adaya geldiğinden beri huzursuzluk yaratan Duygu'nun elenmesi için strateji yaptı ve Duygu'nun karşısına en güçlü isimleri eleme adayı olarak çıkardı. Peki Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Şubat Survivor SMS sıralaması...

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun Ilıcalı "Gönüllüler takımını ilgilendiren bir eleme konseyi. Eleme adaylarımızın biri Duygu diğeri Poyraz. Bu akşam bir kişi eleme adayı olarak çıkacak. Ve bir kişi veda edecek."

Duygu "Acun Bey çok heyecanlıyım. Buraya gelmek için 3 yıl boyunca uğraştım ama nasipten ötesi yok. Burada kalırsam savaşıma devam edeceğim. Çok heyecanlıyım, çok duygusalım." dedi.

Poyraz "Çok huzursuz ve gerginim. Çok garip bir duygu. Benim gitmeyeceğimi düşünerek yazdılar umarım kalırım. Yapacak çok şeyim var." dedi.

Acun Ilıcalı "Survivor 2021'de Gönüllüler takımında SMS birincisi Poyraz. Adaylığın düştü aday söyleyeceksin. Oylamadaki ikinci ismi de söyleyeceğim o da eleme adayı söyleyecek. Gönüllüler takımında Cumartesi akşamı yapılan oylamada en çok oyu alan ikinci ismi açıklıyorum. En çok oy alan ikinci gönüllü Dora. Tebrik ediyoruz. Diğer adayları öğrenmek istiyoruz. Poyraz önce sebebi sonra da bize kimi aday gösterdiğini söyleyebilirsin."

Poyraz "Kesinlikle gitmeyeceğini düşündüğüm takımımızın en iyi oyuncularından Ayşe'yi söylemek istiyorum."

Dora da eleme adayı olarak Reşat'ın ismini verdi. Reşat "Valla Acun abi arkadaşlarımın görüşüne saygı duyarım." dedi.

SURVİVOR 2021'DE KİM ELENDİ?

Survivor 2021 yarışmasında dün akşam adaya veda eden isim Duygu Serap Salman oldu. Duygu "Böyle olabileceğini biliyordum, hissetmiştim." dedi ve gözyaşları içinde adaya veda etti.

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Salman, 19 Mayıs 1997 doğumludur. Duygu Serap Salman 24 yaşındadır. Ağrı Doğubeyazıt doğumlu Survivor Duygu, İstanbul'da yaşamaktadır. 6 yaşından bu yana spor ile ilgili olduğunu söyleyen Survivor Duygu Salman, neredeyse dahil olmadığı branş kalmadığını ifade ediyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilendiğini söyleyen Survivor Duygu, bu sporların birçoğunda iyi durumda olduğunu dile getiriyor.

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Yarışmacının boyu ve kilosu de merak konusu oldu. Survivor Duygu'nun kilosu 61'dir. Duygu'nun boyu ise 167'dir. Yeni Levent Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söyleyen Duygu Serap Salman, Haliç Üniversitesi BESYÖ bölümünü de yarıda bıraktığını ifade ediyor.