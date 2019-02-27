Survivor kim elendi? Soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu olmuştu. Survivor'da her hafta Salı akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Türkiye takımından 3 kişi eleme adayı olarak seçildi. Öte yandan, ada konseyinde eleme heyecanı öncesinde Acun Ilıcalı yarışmacılara tatlı sürprizi yaptı. İşte Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında yaşananlar

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019 bu akşam ödül oyunu ile başladı. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Çikolata ödülü olan yarışmaya Sabriye Şengül'de katıldı. Zorlu parkurdan ise galip çıkan Türk takımı oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 27 ŞUBAT 2019

Survivor kim elendi, kim gitti? Sorularının cevabı belli oluyor. Elemeye Bora, Atakan ve Kaan kaldı. Elemeya kalan Bora, potaya kendisini Okay'ın koymasına tepki gösterdi. Halk oylamasında en az düşük alan yarışmacı az sonra adaya veda edecek.