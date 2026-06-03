Survivor ödül oyunu kim kazandı? 3 Haziran Çarşamba Survivor kim elendi?
Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, 3 Haziran Çarşamba akşamı ödül oyunu ve eleme gecesine sahne olacak. Haftanın eleme adayları Murat, Deniz, Nagihan ve Sude olarak belirlenirken, eleme düellosundaki eşleşmeler de netleşti. Survivor'da eleme düellosu eşleşmelerinde Deniz-Nagihan ve Murat-Sude mücadelesi yaşanacak. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 3 Haziran Çarşamba Survivor kim elendi? İşte 3 Haziran Çarşamba Survivor elenen yarışmacı...
Survivor'da finale doğru geri sayım sürüyor. Yarışmacılar bir yandan ödül oyunlarında avantaj elde etmeye çalışırken diğer yandan adada kalabilmek için zorlu eleme düellolarında mücadele ediyor. Son bölümde haftanın eleme adaylarının kesinleşmesinin ardından gözler düello eşleşmelerine çevrildi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor'da kim elendi, eleme düellosunda kimler karşı karşıya gelecek? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor'da haftanın eleme adayları, Murat, Deniz, Nagihan ve Sude oldu.
DÜELLO EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU
Eleme düello eşleşmeleri belli oldu. Eleme düellosunda Deniz-Nagihan, Murat-Sude ile mücadele edecek. Günün sonunda bir yarışmacı Survivor'a veda edecek.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı eleme düellosu finalinin ardından adaya veda isim belli olacak.