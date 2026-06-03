Survivor'da finale doğru geri sayım sürüyor. Yarışmacılar bir yandan ödül oyunlarında avantaj elde etmeye çalışırken diğer yandan adada kalabilmek için zorlu eleme düellolarında mücadele ediyor. Son bölümde haftanın eleme adaylarının kesinleşmesinin ardından gözler düello eşleşmelerine çevrildi. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı, Survivor'da kim elendi, eleme düellosunda kimler karşı karşıya gelecek? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...