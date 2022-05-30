Survivor dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor'da eleme adayları netleşiyor. İlk iki dokunulmazlığı kaybeden ve sayıca az olan Kırmızı Takım bir yarışmacıyı daha kaybetmemek için oyun alanına çıkarken, Mavi Takım ise sayısını korumak için ter döküyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve eleme adayları...