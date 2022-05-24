Ekranların fenomen yarışması Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşanıyor. Azalan sayılar nedeniyle her bir eleme büyük önem arz ediyor. Finale en çok yarışmacı sayısıyla gitmek isteyen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları ellerinden gelenin en iyisiyle savaşıyorlar. Her iki takımdan da iki ismin potada olduğu yarışmanın izleyicileri Survivor'da kim elendi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 24 Mayıs Survivor elenen yarışmacı hakkında...