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Survivor kim elendi? SMS oy sıralamasıyla 24 Mayıs Survivor elenen isim

Survivor kim elendi? Sorusu bu akşam yanıt buluyor. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Survivor'da bu akşam eleme konseyi yaşanıyor. Finale adım adım yaklaşılırken Survivor elemeleri de büyük heyecan yaratıyor. İki dokunulmazlığı Mavi takımın, iki dokunulmazlığı da Kırmızı takımın kazanmasıyla her iki takımdan da eşit sayıda eleme adayı belirlendi. İşte 24 Mayıs Survivor elenen isim...

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    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 24 Mayıs SMS sıralamasıyla Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor elenen isim

    Ekranların fenomen yarışması Survivor'da bu akşam eleme konseyi heyecanı yaşanıyor. Azalan sayılar nedeniyle her bir eleme büyük önem arz ediyor. Finale en çok yarışmacı sayısıyla gitmek isteyen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları ellerinden gelenin en iyisiyle savaşıyorlar. Her iki takımdan da iki ismin potada olduğu yarışmanın izleyicileri Survivor'da kim elendi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 24 Mayıs Survivor elenen yarışmacı hakkında...
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    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 24 Mayıs SMS sıralamasıyla Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor elenen isim

    SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Surivor'da bu akşam Mavi ve Kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için ter dökecek. Survivor ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Ödülü kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.  
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    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 24 Mayıs SMS sıralamasıyla Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor elenen isim

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da her hafta salı akşamı bir veda yaşanıyor. Bu hafta adaya veda eden isim henüz belli olmadı. Survivor'da 24 Mayıs Salı yani bu akşam gerçekleştirilecek eleme konseyinin ardından elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. 
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    Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 24 Mayıs SMS sıralamasıyla Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? Survivor elenen isim

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI 

    Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe olmuştu. Survivor'da üçüncü eleme adayı Hikmet olurken son eleme adayı ise dün yapılan oylama sonucunda Sude oldu.

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