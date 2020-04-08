Survivor kim elendi? sorusu bu akşam ekranlara gelen bölümle cevap buldu. Survivor'da heyecan her geçen gün artarken, yarışmacıların ada koşullarına uyum sağlaması da güçleşiyor. Hem sevdiklerinden uzak olmak hem de açlık en çok zorluk yaşadıkları noktalar. Bu akşamki eleme heyecanından önce, yarışmacıların motivasyonunu en çok arttıran oyunlardan olan iletişim oyunu oynandı. Eleme konseyinde ise üst üste şoke eden gelişmeler yaşandı ve Survivor tarihinde bir ilk de bu akşam oldu. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA EN ÇOK OY ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımından rakiplerinden daha çok oyu alarak ilk 2'ye giren yarışmacılardan birisi Aycan, diğeri de Ezgi oldu. Survivor tarihinde ilk kez 2 kadın yarışmacı, halk oylamasında en çok oy alan yarışmacılar oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Pazar akşamınki konseyde belirlendi. Ancak burada büyük bir sürpriz yaşandı. Normalde 1 tane belirlenmesi gereken eleme adayı eşit sayıda oy çıktığı için iki kişi olarak belirlendi. Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ilk eleme adayını belirledi. Oylamada 4 Ezgi ve 4 Parviz olarak 2 eleme adayı belirlendi. Ersin'in açıklamasında bu akşamki eleme adayının ortaklaşa belirlendiğini söylemişti. Ezgi bu akşamki eleme adayının kendisinin olacağını bildiğini söyledi. Ancak Parviz'in de isminin çıkması sürpriz oldu.

Ancak Ezgi'nin bu akşam en çok oy alan yarışmacı olması ile birlikte eleme adaylığı düştü. Aycan ikinci eleme adayı olarak Mert'i seçti. Eleme adaylığı düşen Ezgi de üçüncü eleme adayı olarak Ersin'i seçti.

Bu haftanın eleme adayları Parviz, Mert ve Ersin oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Seyircilerin Pazar akşamı kullandıkları oylar sonucunda Ünlüler takımından Parviz, Mert ve Ersin arasından en az oy alarak adaya ve Survivor adasına veda eden yarışmacı PARVİZ oldu.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki iletişim ödülü için iki takımda bar gücüyle mücadele etti. Ancak gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımındaki yarışmacılar bir arkadaşlarıyla Whatsapp'da mesajlaşarak özlem giderdi.

SURVİVOR BİRLEŞME HAFTASI BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı, 2020 Survivor'un birleşme haftasının önümüzdeki hafta olacağını duyurdu. Birbirinden eğlenceli yarışmaların oynanacağı birleşme haftasında oldukça renkli ödüller de yer alacak. Ardından da birleşme partisi yapılacak. Bu hafta yapılacak son performans oyununun ardından, bir kadın ve bir erkek yarışmacı birer araba kazanacak.