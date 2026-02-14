Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM KAZANDI? 14 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyunu kim kazandı, eleme potasında kimler var?

        Survivor kim kazandı? 14 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Temponun hiç düşmediği programda, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için zorlu parkura çıktı. Ödül oyununun hemen ardından ise yarışmacılar açık arttırmada birbirine rakip olarak yemekleri almaya çalıştı. Peki, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürdü. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Survivor'un yeni bölümünde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor kim kazandı? 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda rakibine üstün gelen mavi takım ödül oyununu kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Seda

        Seren Ay

        Deniz

        Meryem

        4

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!