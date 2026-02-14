Survivor kim kazandı? 14 Şubat Cumartesi Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Temponun hiç düşmediği programda, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için zorlu parkura çıktı. Ödül oyununun hemen ardından ise yarışmacılar açık arttırmada birbirine rakip olarak yemekleri almaya çalıştı. Peki, 14 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 14 Şubat 2026 Cumartesi Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ödül oyununu kazanan takım...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda rakibine üstün gelen mavi takım ödül oyununu kazandı.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Seda
Seren Ay
Deniz
Meryem