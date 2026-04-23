Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de ödül oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde iki etaptan oluşan ödül oyununda mavi ve kırmızı takım 1-1 berabera kalmıştı. Büyük ödülde 3. ve final oyunu bu gece oynandı. Günün sonunda ödül oyununu kazanan takım, İngiltere'ye uçtu. Peki, Survivor kim kazandı? 23 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte 23 Nisan 2026 Perşembe Survivor ödül oyununu kazanan takım...
Survivor'da ödül oyunu için nefesler tutuldu. Ünlüler - Gönüllüler takımı büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı ödül oyununu kazanan takımı, İngiltere'de sahibi olduğu Hull City maçına götürecek. Peki, Survivor kim kazandı? 23 Nisan 2026 Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki etaptan oluşan ödül oyununda ünlüler ve gönülüler 1-1 beraber kaldı. Bu sonuçla ödül oyunu uzatmalara gitti.
Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'da ödül oyununu 2-1 Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla kırmızı takım İngiltere ödülünü kazanan taraf oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Beyza
Lina
SURVİVOR'DA ACUN ILICALI ÖDÜLÜ AÇIKLADI!
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım İngiltere'de Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçını tribünde izleme şansını yakalayacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı seyircilerin oylaması sonucunda belli oldu. Survivor'da elenen isim Engincan oldu.