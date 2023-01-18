Survivor 2023 tüm hızıyla TV8 ekranlarında yayın hayatında başladı. Survivor Ünlüler kadrosunda yer alan Kürşat Juan adından söz ettiriyor. Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi olan olan Kürşat Juan'ın gerçek ismi sorgulanıyor. İşte Survivor Kürşat Juan'ın hayatı ile ilgili bilgiler haberimizde...