Senelerdir ekranlarda yer alan Survivor izleyicileri ekranları başına kilitliyor. Her bölümü ekranlara damga vuran yapımda ise dün Melisa ve sevgilisinin mesajlaşması olay oldu. Melisa, 'İki senedir görüştüğüm erkek arkadaşım değil sanki. Bir şey olmuş. Benim altıncı hissim kuvvetli. Bir şey var' dedi. Melisa'nın moral bozukluğu adada da devam etti. Peki, Melisa'nın sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

SURVİVOR MELİSA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor 2019 yarışmasıyla adını duyuran Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde son sınıfta eğitimini sürdürüyor. Melisa Emirbayer, Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte Türkiye şampiyonlukları oldu. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Melisa'nın sevgilisi Sertan, kendisi gibi sporla ilgileniyor, su topu oynuyor. Çift, iki senedir beraberlik yaşıyor.