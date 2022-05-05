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Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: Survivor Merve Aydın elendi mi?

Survivor All Star'da heyecan git gide yükselirken son bölümün fragmanında yaşananlar büyük dikkat çekti. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Merve Aydın'ın dokunulmazlık oyunu sırasında geçirdiği sakatlık büyük merak konusu oldu. Peki, Survivor Merve diskalifiye mi oldu?

  • 01
    Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: Survivor Merve Aydın elendi mi?

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Survivor'da yeni bölümün fragmanı olay yarattı. Elemelerin yanı sıra diskalifiyelerin de yaşandığı yarışmada bu kez Merve Aydın mı elenecek sorusu sosyal medyada tartışma konusu oldu...
  • 02
    Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: Survivor Merve Aydın elendi mi?

    BİTTİ...

    Survivor'ın 96. yeni bölüm fragmanında Nisa ile dokunulmazlık oyununda yarışan Merve Aydın'ın sakatlık geçirdiği ve "Bitti..." diyerek ağladığı görülüyor...
  • 03
    Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: Survivor Merve Aydın elendi mi?

    SURVIVOR'DA BİR DİSKALİFİYE ŞOKU DAHA MI?

    Survivor yeni bölüm fragmanında konseyde Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyununda sakatlık geçiren Merve Aydın ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı'nın konseyde "Kelimeleri kullanırken bile zorlandığım bir konseydeyiz." açıklaması; Merve Aydın elendi mi sorusunu gündeme getirdi...
  • 04
    Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: Survivor Merve Aydın elendi mi?

    MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Merve Aydın Filiz, 17 Mart 1990 Bakırköy İstanbul'da doğmuştur. Merve Aydın'ın mesleği sporculuktur. 800 metre açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.

    2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katılmıştır. 2014 yılında Survivor'da ünlüler takımında yer almıştır. Adada 111 gün kaldıktan sonra yarışmada Ahmet Dursun'la birlikte 3. olmuştur.

    22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. olmuştur.

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