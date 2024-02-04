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        Haberler Magazin Survivor Nihat Altınkaya diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Çok üzüldüm" diyerek açıkladı!

        Survivor Nihat Altınkaya diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Çok üzüldüm" diyerek açıkladı!

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Allstar yarışmasına sakatlığı sebebiyle geç katılan eski şampiyon Nihat Altınkaya, dün çıktığı ilk oyununda yeniden sakatlandı. Acun Ilıcalı akşam konseyde yarışmacı Nihat ile ilgili üzücü açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:05
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        Aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sene Survivor Allstar’a geç katılan Nihat Altınkaya, dün katıldığı ilk oyunda yeniden sakatlandı. Sevilen isim hakkında Acun Ilıcalı, konseyde açıklamalarda bulundu.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        Çıktığı ilk oyunda yeniden sakatlanan Nihat Altınkaya'ya ilk müdahaleyi alandaki doktorlar yaptı. Durumu ciddi olan Altınkaya, apar topar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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        BİR SONRAKİ SENE GEL DENİLDİ

        Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya hakkında üzen haberi verdi. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi" ifadelerini kullandı.

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        ACUN ILICALI AÇIKLADI

        Acun Ilıcalı, Nihat'ın sakatlanmasından sonra şu açıklamaları yaptı:

        "İlk teklif götürdüğümüz yarışmacılardan biriydi sonra zaten Survivor'a hazırlanırken sakatlandı daha sonra aynı sakatlığı da bugün yine geçirdi. Biz yaklaşık 4 saat içerisinde onu uçağa bindirmeye başardık şu anda yolda ve yarın İstanbul'da olacak çünkü vakit kaybetmememiz gerekiyor. Yani ortopedik sakatlıkları için her zaman Allah daha büyüğünü vermesin derim..."

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        NİHAT ALTINKAYA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

        Nihat Altınkaya'nın diskalifiye olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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