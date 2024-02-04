Survivor Nihat Altınkaya diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı "Çok üzüldüm" diyerek açıkladı!

BİR SONRAKİ SENE GEL DENİLDİ

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya hakkında üzen haberi verdi. Konseyde açıklama yapan Ilıcalı "Tabii ki çok üzücü bir olay yaşandı ve yani kendim de bizzat birçok sakatlık yaşamış biri olarak bugün Nihat'ın durumuna çok üzüldüm şöyle söyleyeyim size aylarca bugün için çalıştı açıkçası arkadaşlarımız ona bu sene gelme önümüzdeki sene gel istersen dedi ama öyle bir kadro var ki bu sene bu kadronun içinde olmam lazım dedi" ifadelerini kullandı.