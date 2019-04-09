Survivor'da 43. yeni bölümde yarışmacılar ödül oyunu için kıyasıya zorlu bir rekabetin içine girdiler. Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'da bu hafta elenecek yarışmacı Türk yarışmacılardan bir isim olacak ve adaya veda edecek. Peki Survivor eleme adayları kimler? 8 Nisan Survivor Ödül oyunu kim kazandı?

HİKMET İLE YUSUF ARASINDA GERGİNLİK

Survivor Türkiye Yunanistan kırk üçüncü bölümde oynanan ödül oyununda Atakan'a doğru giden Yusuf'un eli Ria'ya çarptı. Ria'dan özür dilemek için giden Yusuf'u engellemeye çalışan Hikmet ile Yusuf arasında bir anda tansiyon yükseldi...

BORA'DAN AĞIR SÖZLER

Survivor Türkiye Yunanistan'da dokunulmazlığı kaybeden siyah takımda eleme potasına giren Melisa ve Sude ile ilgili Bora sert eleştirilerde bulundu. Bora, Türk yarışmacıların Sude'yi potaya sokmasını eleştirdi.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 43. Bölümünde oynanan ödül oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Survivor 2019’da siyah ve beyaztakım arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. Survivor Türkiye Yunanistan’da bugün ödül oyununu kazanan takım pizza yedi. Ödül oyununu kazanan takım yiyeceği yemekle büyük bir moral depoladı.

Survivor Türkiye Yunanistan’da ödül oyununu kazanan takım 10'a 9 beyaz takım oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan kırk ikinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylama sonucunda Sude ilk eleme adayı oldu.

Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu ve Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.