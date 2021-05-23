Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Steven nereli? Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında? Survivor Steven hakkında

Survivor Steven Salam, heyecanla izlenen yarışmanın dikkat çeken yarışmacılarından biri. Mavi Takımda yer alan Steven Salam merak ediliyor. İzleyiciler 'Survivor Steven nereli, kimdir?' Sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor Steven hakkında

Survivor Steven nereli? Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında? Survivor Steven hakkında

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Steven Salam araştırılıyor. Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyetinden 2011’de Türkiye’ye gelmiş. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

WAKANDA FOREVER NE ANLAMA GELİYOR?

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor. Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bahar Öztan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bahar Öztan hayatı hakkında
BİYOGRAFİBahar Öztan kimdir?
Jahrein kimdir? Jahrein kaç yaşında? Jahrein gerçek adı nedir?
BİYOGRAFİJahrein kimdir?
Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında? Bahar Öztan'ın son hali
BİYOGRAFİBahar Öztan kimdir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir? Derya Yanık kaç yaşında, nerelidir?
BİYOGRAFİDerya Yanık kimdir?
Hüseyin Kağıt kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Kağıt nereli? Hüseyin Kağıt evli mi?
BİYOGRAFİHüseyin Kağıt kimdir?
Ankaralı İbocan kimdir? Ankaralı İbocan kaç yaşında, şarkıları ne? İşte hayatı...
BİYOGRAFİAnkaralı İbocan kimdir?
Ankaralı Ayşe kaç yaşında? BİYOGRAFİSİ: Ankaralı Ayşe Dinçer kimdir, aslen nereli?
BİYOGRAFİAnkaralı Ayşe Dinçer kimdir?
Serkan Nişancı kimdir? Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSerkan Nişancı kimdir?
Survivor Merve Aydın nereli? Survivor 2021 Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor Merve mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor Steven kimdir? Survivor Steven Salam kaç yaşında ve nereli? Steven Salam 'ın mesleği
BİYOGRAFİSurvivor Steven kimdir?