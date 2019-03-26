Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında zorlu ada koşulları ve yarışmalar ile mücadele eden yarışmacılar canlarını dişine takarak yarışıyor... Haberimizde Yunan takımının başarılı yarışmacısı Panagiotis Konstantinidis'nın hayatını ele aldık işte tüm detaylar...

Panagiotis Konstantinidis Kimdir?

Panagiotis Konstantinidis 24 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Atletlere özel beslenme uzmanı olarak çalışıyor. Başlıca uğraştığı spor dövüş sanatları. Hayatında en mutlu olduğu an Balkan Şampiyonası'nda karatede aldığı altın madalya. Kendini hızlı ve yarışçı biri olarak görüyor.