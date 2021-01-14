Survivor'da heyecan bu akşam devam ediyor. 2021 yılının ilk bölümünün dün akşam gerçekleştiği yarışmada Uğurtan Dora da dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Peki Survivor Uğurtan Dora kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtları...

UĞURTAN DORA KİMDİR?

İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.