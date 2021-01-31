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Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? Survivor Uğurtan Dora biyografi

Survivor 2021 Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Survivor 2021, 9 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan ilk bölümünden itibaren sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Gönüllüler takımı yarışmacılarından biri olan Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilenler

Survivor Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? Survivor Uğurtan Dora biyografi

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Uğurtan Dora araştırılıyor. Haftada beş gün televizyon ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor 2021 oyuncuları merak ediliyor. Survivor Uğurtan Dora kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında ve nereli? İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilenler

UĞURTAN DORA KİMDİR?

İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

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