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Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

15 Ocak Pazar akşamı yeni sezonuna başlayan Survivor yarışmasının bu seneki kadrosunda yer alan fenomen isim Elanur'un sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer ünlü güzelin sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü bir rapçiymiş.

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  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

    Twitch platformunda yaptığı yayınlar sayesinde fenomen haline gelen ve şimdilerde Survivor yarışmasının yeni sezon kadrosunda yer alan Elanur Pat'ın sevgilisi de kendisi kadar ünlü bir isim çıktı. Meğer Elanur Pat, fenomen rapçi ile bir birliktelik içerisindeymiş.
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

    Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan ve Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Elanur, 15 Ocak Pazar günü başlayan Survivor'un yeni sezonunun kadrosunda yer alıyor. Fenomen ismin sevgilisi de sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılır olmuştu.
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

    Elanur Pat, Ate olarak tanınan fenomen rapçi ile aşk yaşıyor. Çiftin sosyal medyada aşk dolu pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

    İşte Elanur Pat ve sevgilisi Ate...
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

    Söz ve müziği Ate'ye ait olan 'Diğer Yarım' adlı parça ise Elanur adına yazılmıştı. 8 Temmuz günü piyasaya çıkan 'Diğer Yarım' şarkısının klibi ise Youtube'da 660 binden fazla görüntülenme almıştı.
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!
  • Survivor yarışmacısı Elanur'un sevgilisi de tanınan bir isim çıktı! Meğer ünlü bir rapçiymiş!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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