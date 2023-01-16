Twitch platformunda yaptığı yayınlar sayesinde fenomen haline gelen ve şimdilerde Survivor yarışmasının yeni sezon kadrosunda yer alan Elanur Pat'ın sevgilisi de kendisi kadar ünlü bir isim çıktı. Meğer Elanur Pat, fenomen rapçi ile bir birliktelik içerisindeymiş.