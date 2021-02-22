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Survivor Yiğit kimdir? Survivor biyografileri: Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında ve kimdir?

Survivor Yiğit kaç yaşında ve kimdir? Survivor 2021 kadrosunda yer alan Yiğit Oruçoğlu 2021 maratonunun başlamasının ardından diğer yarışmacılar gibi en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarada yer alıyor. Merak edenler için "Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?" sorularının cevabını haberimizde yer verdik. İşte, Yiğit Oruçoğlu hakkında detaylar...

Survivor Yiğit kimdir? Survivor biyografileri: Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında ve kimdir?

Survivor 2021 yarışmacıları maratonun başlamasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yarışmacılardan biri de Yiğit Oruçoğlu... Merak edenler için Yiğit Oruçoğlu ile ilgi detayları haberimizde derledik. İşte, "Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir? Survivor Yiğit kaç yaşında, nereli?" sorusunun cevabı...

YİĞİT ORUÇOĞLU ASLEN NERELİ?

Survivor Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul Kadıköy doğumludur. 21 yaşında olan Yiğit Oruçoğlu hayatını İstanbul’da ikamet ettirmektedir. Bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor. Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor’a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu’nun medeni hali bekardır.

Survivor Yiğit Oruçoğlu boyu kaç?

Survivor 2021 yedek yarışmacılar arasından ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu boy ve fiziğiyle dikkat çekti.Survivor Yiğitoğlu 1.87 boyunda, 84 kilodur.

Survivor Yiğit Oruçoğlu instagram adresi ne?

Survivor ünlüler takımında yer alan Yiğit Oruçoğlu’nun Instagram adresi merak ediliyor. Yiğit Oruçoğlu’nun Instagram adresi :@yigitorucoglu’dur.

‘Savaşmaya geldim’

Yarışmaya katıldığı ilk gün Yiğit Oruçoğlu, ''Çok mutluyum ve heyecanlıyım, uzun yıllardır hayalini kuruyorum. Savaşmaya geldim. İki takımda mükemmel. '' açıklamasını yaptı.

Survivor 2021 ünlüler takımına yedek yarışmacı listesinden dahil olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor’ı eğer ki kazanırsa ödülün büyük bir kısmını eğitiminde kullanmak, geri kalanını da yatırım yapmak istiyor. Survivor’da yarışmak istediği takıma seçebilse gönüllüler takımını seçeceğini belirten Yiğit Oruçoğlu, yarışmanın favori yarışmacıları arasında yer alıyor.

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