Süt Helvası Tarifi ve Yapılışı: Süt Helvası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Süt Helvası Nedir?

Süt helvası, temel olarak süt, un, tereyağı ve şekerle hazırlanan; ocakta pişirildikten sonra fırında üzeri kızartılarak servis edilen geleneksel bir tatlıdır. Özellikle Bursa mutfağıyla özdeşleşmiş olsa da Türkiye’nin birçok bölgesinde farklı yorumlarla yapılmaktadır. Kıvamı muhallebiye benzer ancak üst kısmının hafif kızarması ve altının yumuşak dokusu onu farklı kılar.

Süt Helvası İçin Gerekli Malzemeler

1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı un 100 gram tereyağı 1 paket vanilin (isteğe bağlı) 1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı, üzeri için)

Süt Helvası Nasıl Yapılır?

Unun Kavrulması

Geniş bir tencerede tereyağı eritilir. Yağ tamamen eridikten sonra un eklenir. Orta ateşte sürekli karıştırılarak un kavrulur.

Unun rengi çok koyulaşmamalıdır. Hafif krem rengi alması yeterlidir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, unun yanmamasıdır. Yanık kokusu tatlının lezzetini bozar.

Sütün Eklenmesi

Ayrı bir kapta süt ve toz şeker karıştırılır. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırılması önerilir.

Kavrulan una süt yavaş yavaş eklenir. Bu sırada sürekli çırpma teli ile karıştırmak topaklanmayı önler.

Karışım koyulaşana kadar orta ateşte pişirilir. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alınır.

İsteğe bağlı olarak vanilin bu aşamada eklenir.

Fırınlama Aşaması

Hazırlanan karışım ısıya dayanıklı kaselere veya küçük güveç kaplarına paylaştırılır.

Üzerinin daha güzel kızarması için yumurta sarısı sürülebilir. Ancak bu adım isteğe bağlıdır.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirilir.

Fırının sadece üst ızgara ayarı kullanılırsa daha kontrollü kızarma sağlanabilir.

Süt Helvasının Kıvamı Nasıl Olmalı?

Süt helvası ne çok katı ne de çok akışkan olmalıdır. Kaşıkla alındığında hafifçe yayılan, pürüzsüz bir kıvam idealdir.

Fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirilmesi kıvamın oturmasına yardımcı olur.

Süt Helvası Yapmanın Püf Noktaları

Un mutlaka kısık-orta ateşte kavrulmalıdır.

Süt yavaş yavaş eklenmelidir.

Sürekli karıştırmak topaklanmayı önler.

Fırında uzun süre bırakılmamalıdır.

Sıcakken servis edilmesi önerilir.

Süt Helvasının Besin Değeri

Süt helvası süt içerdiği için kalsiyum açısından zengindir. Tereyağı ve un nedeniyle karbonhidrat ve yağ oranı yüksektir. Ortalama bir porsiyon yaklaşık 250-350 kalori arasında olabilir.

Süt Helvası Nasıl Servis Edilir?

Üzeri hafif kızarmış şekilde sıcak servis edilir.

Yanında dondurma ile sunulabilir.

Üzerine tarçın serpilebilir.

Fındık veya ceviz ile süslenebilir.

Süt Helvası Kaç Gün Saklanır?

Buzdolabında 2 güne kadar saklanabilir. Servis öncesi hafif ısıtılması önerilir.

Süt helvası, az malzemeyle hazırlanan ancak lezzetiyle sofralarda iz bırakan geleneksel bir tatlıdır. Unun doğru kavrulması ve kıvamın iyi ayarlanması, başarılı bir sonuç için en önemli detaylardır. Hem hafif hem de doyurucu bir tatlı arayanlar için süt helvası, evde kolayca hazırlanabilecek pratik ve nefis bir seçenektir.