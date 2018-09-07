Midenizi yormayan, yedikten sonra rahatsız etmeyen özellikle yaz aylarının en sevilen tatlılarındandır muhallebi. Ancak diyette olanlara önerilmez. Çünkü muhallebinin 100 gramının 25 gramı karbonhidrattır. Ama muhallebi tarifinize tarçın eklerseniz daha hafif olacaktır. Çünkü tarçın şeker oranını dengeler bu da tatlımızın daha da hafif olmasını sağlar. Muhallebi nasıl yapılır? sorusuna cevap vereceğimiz yazımızdan muhallebi tarifini adım adım uygulamanızı öneririz. İşte muhallebi tarifi ve kalorisi…

MUHALLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Sade sütlü muhallebinin 100 gramı 122 kcaldır. İçine ekleyeceğiniz damla sakızı ya da meyveler kalorisinin değişmesine de sebep olur. Şeker hastaları şeker yerine tatlandırıcı kullanarak muhallebi tüketebilir. Ama porsiyonlar küçük tutulmalıdır.

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay bardağı çekilmiş ceviz (Üzeri için kullanılacak)

Tarçın (İsteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

Muhallebi yapımına sütü tencereye alarak başlayın. Un ve nişastayı elekten geçirip süte ekleyin ve tel çırpıcı ile pürüzsüz olana dek karıştırın. Şekeri de ilave edip karıştırmaya devam edin. Muhallebinizi karıştırdıkça kıvam alacak ve yoğunlaşacak. Dibini tutturmak için başından ayrılmayın. Kıvamı yoğunlaşınca ocağın altını kapatıp vanilya ve tereyağını ekleyip blenderdan geçirin. Soğuyunca dolaba kaldırın ve en az 1 saat bekleyip servis edin. Afiyet olsun...

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