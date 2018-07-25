Beyoğlu'nda bir bina ve istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasının ardından çöktü. İstinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu'nda dün sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir bina ve istinat duvarı çöktü. İlk olarak istinat duvarının ardından da binanın yıkıldığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstinat duvarının yıkılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvarın büyük bir gürültüyle çöktüğü anlar yer alıyor.

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