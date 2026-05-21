        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr şampiyon!

        Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al-Nassr oldu... Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği, Jorge Jesus'un da teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, 34. ve son hafta maçında sahasında Damac'ı 4-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Al-Nassr'a şampiyonluğu getiren golleri Mane, Coman ve Ronaldo (2) kaydetti. 41 yaşındaki Portekizli süperstar Ronaldo, Suudi Arabistan kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazanırken, Jorge Jesus ise teknik adamlık kariyerinin 25. kupasını kaldırdı.

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Suudi Arabistan Pro Lig'in 34. haftasında düşme hattındaki Damac'ı konuk eden Al-Nassr, rakibini 4-1 mağlup ederek 86 puanla 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu.

        Al-Nassr'a zaferi getiren golleri 34'te Sadio Mane, 52'de Coman, 63 ve 81'de ise Cristiano Ronaldo kaydetti.

        Al-Nassr bu sonuçla puanını 86'ya çıkarırken, en yakın rakibi Al-Hilal'in 2 puan önünde mutlu sona ulaştı ve toplamda 11. lig şampiyonluğunu elde etti. Damac ise bu sonucun ardından 29 puanda kaldı ve ligden düşen üçüncü takım oldu.

        RONALDO, SUUDİ ARABİSTAN'DA İLKİ YAŞADI!

        Cristiano Ronaldo, bireysel ve kulüp başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibine imza atan Ronaldo, Pro Lig'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Bu takımda ilk kupasını 12 Ağustos 2023'te Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde almıştı. 41 yaşındaki futbolcu kariyerinde Manchester United (İngiltere Premier Lig), Real Madrid (İspanya La Liga), Juventus'un (İtalya Serie A) ardından Al-Nassr ile de lig şampiyonluğuna ulaştı. Cristiano Ronaldo, bu sezon ligde 30 maçta 28 gole imza attı.

        41 yaşındaki Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde bugüne kadar 129 gole imza atarken, kariyerinin 973. golünü de şampiyon olduğu mücadelede ulaştı.

        JORGE JESUS 25. KUPASINI KAZANDI!

        Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran, son dönemde ise ismi yeniden sarı-lacivertlilerle anılan Jorge Jesus, bu şampiyonlukla birlikte kariyerinin 25. kupasını kazandı. Portekizli teknik adam daha önce Al-Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal ile 2023-2024 sezonunda Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

        AL-NASSR'IN LİGDE 11. ŞAMPİYONLUĞU

        Son yıllarda yapılan yatırımlar, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Al-Nassr, 6 sezon sonra Pro Lig'in en büyüğü oldu. Riyad ekibi, 2018-2019 sezonunda elde ettiği şampiyonluğun ardından mutlu sona ulaştı. Cristiano Ronaldo başta olmak üzere kadroda bulunan Sadio Mane, Joao Felix, Marcelo Brozovic, Kingsley Coman gibi yıldız futbolcular da Al-Nassr'da ilk şampiyonluklarını elde etti. Al-Nassr, tarihinde 11. lig şampiyonluğunu kazandı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Hilal 21 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Al-Ittihad'ın 14, Al-Ahli'nin 9 şampiyonluğu bulunuyor.

