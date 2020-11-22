Suudi Arabistan'dan 'boykot' açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Reuters'a röportaj veren Prens Faysal "Krallığın Türkiye ile iyi ve dostane bir ilişkisi var" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıldır Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı gayrıresmi bir boykot uygulandığına dair haber ve iddialar basında yer almıştı. Bu iddialaarın sorulduğu Prens Faysal "Gayriresmi bir boykot uygulandığına dair çok fazla konuşma var. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. 'Boykot' olduğunu destekleyen herhangi bir veri görmedim, bu yüzden gerçekten bilmiyorum" cevabını verdi.

Verilere bakıldığında ise Türkiye'nin Suudia Arabistan'a ihracatında bu yıl düşüş yaşandığı görünüyor.

TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACATI:

1 - 31 EKIM (1.000 $) 1 OCAK - 31 EKIM (1.000 $) 2019 2020 Değişim (%) 2019 2020 Değişim (%) 225.432,84 198.940,19 -11.75 2.649.802,15 2.231.582,82 -15.78

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı son verilere göre ekim ayında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.7 gerileyerek 198.9 milyon dolar oldu. Ocak-Ekim döneminde ise yıllık yüzde 15.8'lik düşüşle 2.2 milyar dolara geriledi. Ekim ayında Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artarak 17.3 milyar dolara ulaştı. 0cak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 azalarak 135.6 mlyar dolara düştü.

Prens Faysal boykottan haberdar olmadığını söylese de Türk iş dünyası son aylarda Suudi Arabistan'la ticarette çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını dile getiriyor. Bu sebeple geçtiğimiz ay 8 sivil toplum Kuruluşu ortak bir açıklama yaptı.

TWITTER ÜZERİNDEN BOYKOT ÇAĞRISI

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TMB Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın'ın yaptığı ortak açıklamada, "Suudi Arabistan’da ülkemiz firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başladığını üzülerek takip ediyoruz. Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikâyetlerde, Suudi yetkililer tarafından Türkiye’den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz. Ayrıca, firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye’den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir" denildi.

Yine geçen ay Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan ise Twitter'dan herkesin görebileceği bir şekilde yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.