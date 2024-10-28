Suudi Kredi Bürosu ile niyet mektubu imzaladı

2022 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlayan, dünyanın ilk yapay zekâ tabanlı menkul kıymetleştirme platformu TeamSec, global büyüme stratejisi doğrultusunda yeni bir iş birliğine gitti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre TeamSec, 22-24 Ekim tarihleri arasında Riyad'da gerçekleşen Seamless Suudi Arabistan 2024 etkinliğinde Suudi Merkez Bankası (SAMA) denetiminde faaliyet gösteren Suudi Kredi Bürosu (SIMAH) ile Suudi Arabistan'daki sermaye piyasası ürünleri için gelişmiş kredi analitiği sunmak üzere niyet mektubu (MoU) imzaladı. Bu stratejik ortaklık, Suudi Arabistan’ın veriye dayalı sürdürülebilir, modern bir ekonomi ve gelişmiş bir sermaye piyasası oluşturmayı hedefleyen Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda ülkenin finans sektörünü ve büyümesini desteklemeyi amaçlıyor. Söz konusu iş birliğiyle kredilerin ve faturalı alacakların menkul kıymetleştirilmesi gibi gelişmiş sermaye piyasası hizmetleri daha erişilebilir hale gelecek. Böylece finansal kuruluşlar sermaye optimizasyonu yaparken, şirketler de likiditelerini daha etkin yönetebilecek.

"TÜRKİYE'DEKİ BAŞARIMIZI GLOBALE TAŞIMADA ÖNEMLİ BİR ADIM" TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Suudi Arabistan'daki sermaye piyasası hizmetlerini geliştirmek amacıyla SIMAH ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki başarımızı globale taşımada önemli bir adım olan bu ortaklık, Teamsec'in menkul kıymetleştirme platformunun sağladığı finansal uzmanlığın ve yapay zekâ destekli gelişmiş kredi analizlerinin önemini vurgular nitelikte. TeamSec olarak güçlü altyapımız, eşsiz teknolojimiz ve derin tecrübemizle Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 kapsamındaki menkul kıymetleştirme uygulamaları geliştirme yönündeki hedeflerine önemli bir değer katacağımızı düşünüyoruz. Bu iş ortaklığıyla teknolojimizi ve uzmanlığımızı Suudi Arabistan’ın finans piyasasına getirerek menkul kıymetleştirme gibi gelişmiş sermaye piyasası ürünlerini finansal kurumlar ve şirketler için daha erişilebilir ve verimli kılacağız, ekonomik büyüme ve refahı teşvik etmeye kaktı sağlayacağız.”