Satın aldığımız suların markasına ve pH değerine bakarız. Fakat hiçbir zaman son kullanma tarihine bakmak gibi bir alışkanlığımız yoktur. Suyun tazeliği ve son kullanma tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

SU BOZULUR MU? SON KULLANMA TARİHİ VAR MI?

Musluk suyu, uygun şekilde saklandığı sürece minimum yan etki riski ile 6 aya kadar saklanabilir ve tüketilebilir. Bununla birlikte, karbonatlanmış musluk suyu, gazın sıvıdan yavaşça çıkması nedeniyle düzleşebilir ve bu da lezzette değişikliklere neden olabilir.

Normal suda da zamanla bayat bir tat oluşabilir, bunun nedeni havadaki karbondioksitin suya karışarak onu biraz daha asidik hale getirmesidir. Bu tür suların tadı kötü olsa da, genellikle 6 aya kadar içilmeleri güvenli kabul edilir.

REKLAM Saklama için musluk suyu hazırlıyorsanız, temizlenmiş ve sterilize edilmiş gıda sınıfı su kapları kullanın. Üzerlerine dolum tarihini yazın ve içme suyu içerdiklerini belirtin. Kapları serin, kuru ve karanlık bir yerde 6 aya kadar saklayın. SON KULLANMA TARİHİ Saf haliyle su, son kullanma tarihine sahip değildir. Süt, meyve suyu veya diğer içecekler gibi belirli bir raf ömrü veya son kullanma tarihi yoktur. Ancak bu, bir bardak H2O'yu sonsuza kadar herhangi bir sonuç doğurmadan dışarıda bırakabileceğiniz anlamına gelmez. SU DIŞARIDA BEKLETİLDİĞİNDE NE OLUR? Su, uzun süre dışarıda kaldığında bazı değişikliklere uğrayabilir. Bu değişiklikler, yiyeceklerin bozulması anlamında onu mutlaka "bayat" yapmaz, ancak tadını ve kalitesini etkileyebilir.

- Kimyasal Değişimler: Havadaki karbondioksitle reaksiyona girerek zamanla ağız şapırdatmalarınızın tadının biraz bozulmasına neden olabilir. - Durgunluk: Açık bir bardakta veya kapta bırakılan sıvılar zamanla durgunlaşabilir ve bakteri ve mantarlar için birincil üreme alanı haline gelebilir. Nasıl olur? Her içecek aldığınızda veya kabınızın ağzına dokunduğunuzda, bakteriler vücudunuzdan bardağa, bardağa veya pipete geçer. REKLAM - Toz Birikimi: Toz parçacıkları ve havadaki kirleticiler açık kabınıza yerleşir. Toz, evcil hayvan kılı, böcekler – evinizde yüzen veya uçan her şey camınıza nüfuz edebilir.

- Sıcaklık Değişimi: Sıcaklıktaki dalgalanmalar da tadı etkileyebilir. Ancak daha da endişe verici olanı, plastik su şişelerinin uzun süre sıcakta kalması ve orada kalması durumunda zararlı kimyasalların ve mikroplastiklerin ortaya çıkma ihtimalidir. - Koku Emme: Su, çevresindeki kokuları emme gibi eşsiz bir özelliğe sahiptir. Güçlü kokuların olduğu bir alanda (baharatlı yemeklerin olduğu bir mutfak gibi) açıkta bırakılırsa, içme bardağınız veya açık şişeniz bu kokuları alabilir. YAN ETKİLERİ - Tadı Kötüdür: Dışarıda bırakılan suyun tadı kötü olabilir.

- Hasta Olabilirsiniz: İçeceğiniz zararlı bakteri veya mikroorganizmalarla kirlenirse, içilmesi mide-bağırsak sorunlarına ve hastalıklara yol açabilir. REKLAM - Kötü Koku ve Görünüm: Kirletici maddelerin etrafında bırakıldığında kokuları emebilir veya bulanıklık oluşturabilir. SUYU UYGUN SAKLAMA KOŞULLARI Şişelenmiş suyu doğru bir şekilde saklamak bakteri üremesini önler. Bulantı, kusma, ishal ve mide rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıkların oluşma riski azalır. Sıcak havalar bakteri üremesinin arttığı havalardır ve zararlı plastik kimyasalların suya karışma riskini artırır. Bu nedenle şişelenmiş suyu güneş ışığından uzak bir yerde muhafaza etmek gerekir. Bunun için suyu serin bir yerde saklamak oluşabilecek olumsuz koşulların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.