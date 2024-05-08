Suzan Kardeş: Sezen Aksu'dan Hıdırellez şarkısı isteyeceğim

CSO Ada Ankara ve İstanbul'da bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen festivalin gelecek yıllarda gelişerek devam etmesini isteyen Suzan Kardeş, şunları kaydetti: Bu kutlamanın 'Suzan'ın Uluslararası Hıdırellez Festivali'ne dönüşmesini istiyoruz. Hıdırellez, dünyanın farklı coğrafyalarında yapılıyor. Ama bizim festivalimiz çok gerçekçi ve samimi. Hayallerimde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerin bu festivale dahil olması var. İnşallah olacağını ümit ediyorum. Gelecek yıllarda Hıdırellez festivallerinin pek çok ilde aynı anda kutlanmasını da planlıyorum. Hıdırellez'de insanların coşkuyla bir araya gelmesini, sohbetlerin çoğalmasını, çocukların bu geleneği öğrenmesini istiyorum. Hızır ve İlyas'ın dünyaya bereket dağıtmaya geldiği geceyi ben niye önemsemeyim, önemserim. Bunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.