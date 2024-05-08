Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Suzan Kardeş: Sezen Aksu'dan Hıdırellez şarkısı isteyeceğim - Magazin haberleri

        Suzan Kardeş: Sezen Aksu'dan Hıdırellez şarkısı isteyeceğim

        Ünlü oyuncu ve müzisyen Suzan Kardeş, baharın müjdecisi Hıdırellez için 32 yıldır sürdürdüğü kutlama geleneğini, uluslararası bir festivale dönüştürmek istediğini söyledi. Suzan Kardeş, Sezen Aksu'dan Hıdırellez şarkısı isteyeceğini de belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:56 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suzan Kardeş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne bağlı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un katılımıyla düzenlenen Hıdırellez söyleşisine katıldı.

        Söyleşi sonrasında, Hıdırellez geleneğini anlatmak için 32 yıldır düzenlediği etkinliklere ilişkin açıklamada bulunan Kardeş, baharın ve bereketin müjdecisi Hıdırellez'i önemsediğini belirtti.

        2

        Çocukluğunun Kosova'da geçtiğini, tek camisi olan bir mahallede Müslümanlığı yaşattıklarını anlatan sanatçı, tüm zorluklarına rağmen Hıdırellez geleneğinin Balkanlar'da daha çok kutlandığını aktardı.

        Suzan Kardeş; "Suzan'ın Hıdırellez Bahçesi" ismiyle 32 yıldır Hıdırellez kutlaması yaptığını, bu yıl ilk kez festival olarak düzenlenen "Suzan'ın Hıdırellez Festivali"ne katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        3

        CSO Ada Ankara ve İstanbul'da bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen festivalin gelecek yıllarda gelişerek devam etmesini isteyen Suzan Kardeş, şunları kaydetti: Bu kutlamanın 'Suzan'ın Uluslararası Hıdırellez Festivali'ne dönüşmesini istiyoruz. Hıdırellez, dünyanın farklı coğrafyalarında yapılıyor. Ama bizim festivalimiz çok gerçekçi ve samimi. Hayallerimde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerin bu festivale dahil olması var. İnşallah olacağını ümit ediyorum. Gelecek yıllarda Hıdırellez festivallerinin pek çok ilde aynı anda kutlanmasını da planlıyorum. Hıdırellez'de insanların coşkuyla bir araya gelmesini, sohbetlerin çoğalmasını, çocukların bu geleneği öğrenmesini istiyorum. Hızır ve İlyas'ın dünyaya bereket dağıtmaya geldiği geceyi ben niye önemsemeyim, önemserim. Bunu elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.

        4

        Türkiye ile Makedonya'nın birlikte hazırlayıp 2016'da sunduğu "Bahar Kutlaması: Hıdırellez" dosyası sonrası Hıdırellez'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini anımsatan Kardeş, hayalindeki festival için de UNESCO'dan destek beklediğini ifade etti.

        Hıdırellez'in, yeniden doğuş ve bayram anlamına geldiğini aktaran Kardeş, "O günün enerjisi farklı. Festival alanındayken 'Yüzü gülmeyen insan var mı?' diye soruyorum. Hiç olumsuz yorum almadım" diye konuştu.

        5

        SEZEN AKSU'DAN HIDIRELLEZ ŞARKISI İSTEYECEK

        Son dönemde albüm yapmayı düşünmediğini ama Hıdırellez için şarkı bir çalışması planlandığını belirten Kardeş, "Sezen Aksu'nun, benim için bir Hıdırellez şarkısı yapacağına inanıyorum, isteyeceğim. Her yaşa yetişen Sezen Aksu bir Hıdırellez şarkısı yapmalı. Dünya ve Türkiye'deki Hıdırellez'e yayacağı bir şarkı olsun istiyorum" dedi.

        #sezen aksu
        #suzan kardeş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        Anne ağır yaralı, bebek ölmüştü! Gelenek pişmanlığı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        Faciadan saniyeler önce! Pres makinesinde feci ölüm
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İhbarı da onlar yapmış! Aile kararıyla terk etmişler!
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Silahla atıldığı okulu basmış 1 kişiyi yaralamıştı! Sıcak gelişme!
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        İki haftalık yasak
        İki haftalık yasak
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Et fiyatında düşüş beklentisi
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"