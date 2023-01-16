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Japon otomobil üreticisi Suzuki, elektrikli araç konsepti eVX’in dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Suzuki’nin ilk tamamen elektrikli seri üretim aracına ışık tutan konsept otomobil, Hindistan’daki Auto Expo 2023’te tanıtıldı.

Yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik yatırımlarına ağırlık veren Suzuki, elektrikli SUV modelini 2025 yılında yollara çıkarmayı planlıyor.

Otomobilin uzunluğu 4 bin 300 mm, genişliği bin 800 mm, yüksekliği bin 600 mm olarak açıklanıyor. Batarya kapasitesi 60 kW/sa olan otomobilin, Hindistan sürüş döngüsüyle ölçülmüştür MIDC normlarına göre 550 km menzil değeri sunduğu belirtiliyor.

Suzuki Başkanı Toshiro Suzuki, küresel ısınma konusunu önceliklendirdiklerini bildirerek, "Sera gazı emisyonlarını azaltmak için alınan küresel önlemleri destekliyoruz. Suzuki olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için nitelikli ürünlerimizi farklı insanların yaşam ve araç kullanma biçimlerine göre optimize ederek sunmaya devam edeceğiz” dedi.

5 KAPILI JIMNY ORTAYA ÇIKTI

Japon üretici, Hindistan’daki etkinlikte B-segment off-road aracı Jimny'nin uzunca bir süredir beklenen 5 kapılı versiyonunu da sergiledi.

3 kapılı kardeşinden 250 mm daha uzun olan otomobil, böylece 3 bin 645 mm uzunluğa erişiyor. Fakat, otomobilin genişliği ve yüksekliği 3 kapılı versiyon ile aynı değerlerde.

Öte yandan, 340 mm daha uzun aks mesafesine sahip 5 kapılı versiyon, bu sayede daha fazla iç yaşam hacmi ve bagaj kapasitesi sunabiliyor.

4 tekerlekten çekiş sistemine sahip 5 kapılı Jimny, 1.5 litrelik 104 beygir güç ve 134 Nm tork değeri sunan benzinli motor ile satışa çıkacak. Otomobil gücünü 4 ileri otomatik şanzıman ile dört tekere iletiyor.

Avrupa'da emisyon normları yüzünden satışı planlanmayan 5 kapılı Jimny'nin, Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.