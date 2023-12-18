İtalyan görünümlü Çinli Türkiye'ye 2 SUV ile geldi Çinli otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM markası, Türkiye pazarına iki yeni benzinli SUV modeliyle giriş yaptı. Türkiye'de Atmo Grubu tarafından temsil edilen marka, 1.5 litre benzinli motorla donatılan G01 ve G01F modellerinin satışına başladı. SWM'nin 2024'ün ilk çeyreğinde ürün gamını, 3'ü SUV ve 1'i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişleteceği açılandı. SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo, "SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Singapur dahil olmak üzere dünya çapında 30'dan fazla ülkede yer alıyoruz. 2023 yılı için toplam satış hacmimizin dünya çapında 240 bin adet araç seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türkiye de küresel satışlarımıza önemli katkı sağlayacak" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Türkiye'ye her geçen gün Çin'den yeni bir otomobil markası gelmeye devam diyor. Son olarak, Shineray Group bünyesinde yer alan SWM, Türkiye’de iki yeni SUV modelini satışa sunmaya başladı.

Aslen İtalyan bir marka olan SWM'nin otomobilleri Çin'de Shineray Group tarafından üretiliyor. Markayı Türkiye’de ise Rus Atmo Grubu temsil ediyor.

SWM’nin içinde İtalyan ruhu taşıyan bir İtalyan markası olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo, "Şu anda pek çok tanınmış şirket kısmen veya tamamen Çinli yatırımcılara ait. Bu ortaklıklar iki tarafa da avantaj sağlıyor. SWM bu sinerjinin çok iyi bir örneği ve artık biz de SWM olarak Türkiye pazarında yerimizi aldık" dedi.

SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo ve ATMO Grubu’nun Türkiye CEO’su Anton Chernov

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Türkiye pazarının çok rekabetçi olduğunu ifade eden Li Guo, "Birçok küresel oyuncu Türkiye pazarında iyi ürünlerle yer alıyor. SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Singapur dahil olmak üzere dünya çapında 30’dan fazla ülkede yer alıyoruz. 2023 yılı için toplam satış hacmimizin dünya çapında 240 bin adet araç seviyesinde olmasını bekliyoruz. Satışlarımız her yıl artmaya devam ediyor. Türkiye de küresel satışlarımıza önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

2024 HEDEFİ İLK 20'YE GİRMEK

SWM’i Türkiye’de temsil eden ATMO Grubu’nun Türkiye CEO’su Anton Chernov ise, SWM modellerinin İtalya’da tasarlandığını vurguladı.

Chernov, "G01 ve G01F’nin ön siparişlerini toplamaya bu ay başladık. İlk teslimatlar ise ocak ayında yapılacak. 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamımızı, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişleteceğiz. Türkiye pazarında hedefimiz 2024 yılında ilk 20 marka arasında yer almak. Orta vadede hedefimiz ise Türkiye’de en fazla tercih edilen ilk 10 marka arasında yer almak. Kısa vadede Türkiye'nin büyük şehirlerindeki organizasyon yapımızı tamamlamayı planladık. Buna göre İstanbul ve Ankara'da satış ve satış sonrası hizmetleri verecek bayilerimiz ocak ayında tamamen hazır olacak. Ardından 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmayı planlıyoruz" dedi.

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2 FARKLI MODEL İLE GELDİ

4670 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1740 mm yüksekliğe sahip olan G01, 2750 mm’lik aks mesafesine sahip. SWM G01, Türkiye'de Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuldu.

Comfort donanımında motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilirken, Elite donanım versiyonunda ise 7 ileri DCT şanzıman yer alıyor.

Araçta yer alan SWD15T kodlu 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor 112kW/150 HP güç ve 215 Nm tork üretiyor.

Aynı motora sahip G01F ise, sportif tasarım öğeleri ile standart G01'den ayrılıyor.

SWM G01’in Comfort donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulurken, aynı modelin Elite donanım paketli ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.

Premium adı verilen tek donanım paketiyle satışa sunulan ve DCT şanzımanla kombine edilen G01F’in anahtar teslim fiyatı ise 1 milyon 270 bin TL olarak belirlendi.