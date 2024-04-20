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        Haberler Dünyadan Sydney Sweeney, kendisini eleştiren yapımcıya yanıt verdi - Magazin haberleri

        Sydney Sweeney, kendisini eleştiren yapımcıya yanıt verdi

        Sydney Sweeney, güzel olmadığını ve oyunculuk yapamayacağını söyleyen yapımcı Carol Baum'a Cevap Verdi; "Ne Kadar Üzücü ve utanç verici"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:22
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        'Euphoria' adlı diziyle tanınan ABD'li oyuncu Sydney Sweeney', tecrübeli Hollywood yapımcısı Carol Baum'un görünüşü ve filmografisi hakkındaki yorumlara yanıt verdi.

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        'Father of the Bride' ve 'Buffy the Vampire Slayer'ın yapımcısı Carol Baum yer aldığı 'The New York Times'ta Janet Maslin ile yaptığı bir tartışma sırasında Sydney Sweeney'in güzel olmadığı ve oyunculuk yapamayacağını söylemişti.

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        26 yaşındaki Sydney Sweeney, yorumları; "Utanç verici" olarak nitelendirmiş ve kendisini haksız yere aşağılanmış olduğunu hissettiğini söyledi.

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        26 yaşındaki Sweeney'in temsilcisi yaptığı açıklamada; "Uzmanlığını ve deneyimini paylaşacak konumda olan bir kadının bunun yerine başka bir kadına saldırmayı seçmesi ne kadar üzücü. Sektörde geçirdiği on yıllar boyunca öğrendiği şey buysa ve Öğrencilerine ders vermenin uygun olduğunu düşünüyor, bu utanç verici. Bir kadın yapımcı arkadaşını haksız yere aşağılamak Bayan Baum'un karakteri hakkında çok şey anlatıyor” şeklinde konuştu.

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        Sydney SSweeney, yakın zamanda gişe rekorları kıran 'Any But You' ve korku filmi 'Immaculate''in yapımcılığını ve başrolünü üstlendi.

        Fotoğraflar: Shutterstock

        #Sydney Sweeney
        #Carol Baum
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