Szalai'ye dev teklif! Chelsea...

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Chelsea 'Macar Van Dijk' olarak nitelendirilen Attila Szalai için 20 milyon euro'yu gözden çıkardı. Ocak ayında Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanan Chelsea, 23 yaşındaki stoper için oldukça istekli ve menajer Thomas Tuchel de bu transferin bitirilmesini istedi.

Fenerbahçe gibi 3'lü savunma ile oynayan Thomas Tuchel, Attila Szalai'nbin 3'lünün solundaki performansını çok beğendi ve bu transfer için raporunu iletti.

Haberin detayında, Chelsea'nin 20 milyon euro'luk rakamı çeşitli bonuslarla yukarı çıkarabileceği de kaydedildi.

Attila Szalai'nin transfer edilmesi durumunda formayı Thiago Silva ile birlikte paylaşacağı ve gelecek sezondan itibaren ilk 11'de oynamasının düşünüldüğü iddiası da yazıldı.

BAŞKAN KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ

Macar stoperin durumuyla ilgili Başkan Ali Koç yaz aylarında sinyali vermişti. Koç katıldığı bir televizyon programında Attila Szalai'nin bonservisine ilişkin, "20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.

23 yaşındaki Macar stoper 2021'in başında Apollon Limassol'den 2 milyon euro bonservis karşılığı Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe ile uzun süreli bir anlaşmaya imza atan Attila Szalai'nin kulübüyle sözleşmesi 2025 yazında bitiyor. Oyuncunun Fenerbahçe ile yaklaşık 4 yıllık sözleşmesi var.